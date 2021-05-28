Москва, , 16:24 — REGNUM Водоемы Москвы начали обрабатывать специальным раствором от комаров. Об этом 28 мая сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в городе установилась благоприятная погода для роста популяции комаров. Сократить число насекомых планируется при помощи дезинсекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы.

«Первую дезинсекцию в этом году уже выполнили на Верхнем и Нижнем Люблинских прудах», — сказано в сообщении.

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