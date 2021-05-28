Майкоп, 28 мая, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Все обозначенные в послании президента поручения должны быть реализованы в республике в положенные сроки. Об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе выступления на LXII заседании Госсовета-Хасэ РА 28 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи выступил на LXII заседании Госсовета-Хасэ Республики

С вопросом «О мерах по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию РФ» выступил глава республики. Он отметил, что реализация нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития региона по-прежнему остается в центре внимания совместной работы органов исполнительной и законодательной власти.

«Мы продолжаем создавать условия для ускоренного экономического роста и улучшения качества жизни людей. Сохраняем адресный подход, точечно решаем проблемные вопросы, возникшие или обострившиеся из-за пандемии. При этом вся работа строится комплексно, последовательно. Мы действуем стратегически, ориентируемся на долгую перспективу. На это нацеливает президент страны Владимир Путин: каждая конкретная мера или адресная помощь должны в итоге давать долгосрочный эффект», — сказал Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов напомнил, что президент поставил четкие цели — преодоление последствий пандемии, развитие здравоохранения, улучшение демографии, стимулирование бизнеса. Значительная часть послания была посвящена социальной поддержке населения. Ряд мер предусмотрен для семей с детьми, в том числе — выплаты на всех школьников и будущих первоклассников, финансовая помощь нуждающимся и неполным семьям, возврат половины стоимости путевок в детские лагеря. Ряд инициатив предложен в сфере здравоохранения. Отдельно Мурат Кумпилов остановился на положениях послания, касающихся помощи бизнесу и качественному улучшению инвестиционного климата в регионах. Отмечено, что Правительством РФ готовится новый пакет дополнительных мер поддержки субъектов МСП.

«Все обозначенные в послании Президента поручения должны быть реализованы в республике в положенные сроки. Для этого необходимо сделать все от нас зависящее. При поддержке федерального центра, совместно с Госсоветом-Хасэ республики мы уже прорабатываем поручения президента. Депутаты готовят необходимую правовую базу», — сказал Мурат Кумпилов.

По распоряжению главы Адыгеи в регионе создана специальная рабочая группа, отвечающая за исполнение в регионе поручений президента. Для реализации задач, поставленных Владимиром Путиным, Адыгее оказывается необходимая помощь со стороны федеральных органов власти.

Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный подчеркнул, что парламентарии республики готовы к ответственной работе и активному взаимодействию с исполнительной властью региона для исполнения поручений руководителя государства, указанных в Послании.

Депутаты также заслушали доклад об итогах работы в 2020 году Уполномоченного по правам человека в РА Анатолия Осокина. Было отмечено, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 363 обращения от жителей республики. Глава Адыгеи дал положительную оценку работе аппарата Уполномоченного по правам человека в РА в период пандемии и указал на важность его дальнейшего взаимодействия с органами власти по конкретным обращениям граждан.

Парламентарии приняли ряд законов, законопроектов, постановлений и обращений по различным актуальным направлениям. Приняты поправки, нацеленные на приведение Конституции РА в соответствие с федеральным законодательством, а также относящиеся к прохождению бюджетного процесса, управлению государственной собственностью и т.д. Отдельные постановления касались доклада главы РА о реализации и эффективности госпрограмм РА; исполнения республиканского бюджета; поддержки инициатив законодательных органов власти субъектов РФ и проектов федеральных законов.