Улан-Батор, , 16:21 — REGNUM Власти Монголии решили открыть государственные границы с 1 июня 2021 года. Такое решение было принято на очередном заседании правительства от 27 мая.

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«Монголия откроет границы с 1 июня. В связи с этим премьер-министр поручил разработать специальные правила. Граждане Монголии при возвращении в родину не обязательно быть привитым», — сообщила пресс-служба правительства.

Отметим, ранее премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэн заявлял, что Монголия откроет свои воздушные границы в целях возобновления международных пассажирских перевозок с 1 мая, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации, дату перенесли на начало июня. Председатель государственной чрезвычайной комиссии Сайнбуянгийн Амарсайхан отметил, что во время действия строгого карантина динамика распространения коронавируса в Монголии не сократилось до желаемого уровня.

В стране каждый день зафиксируется более 600 новых случаев заражения. На 28 мая 99,2% совершеннолетних жителей столицы Монголии получили первую дозу вакцины, 71% — обе дозы. Общее количество инфицированных COVID-19 достигло 54 224, 46 570 человек выздоровели. За время пандемии умерли 259 пациентов.