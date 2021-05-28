Воронеж, , 16:21 — REGNUM Сговора между застройщиками по ценам на жильё в России ФАС не обнаружила, сообщил 28 мая журналистам заместитель российского министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Владимиру Путину], объективно в регионах картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра нет». Стасишин «ФАС отчиталась президенту [РФ], объективно в регионах картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра нет».

Чиновник добавил, что у ведомства появились «вопросы к металлургам»: со стороны ФАС «ведутся действия реагирования». Кроме того, в ряде российских регионов представлено малое число застройщиков, что и стало причиной дефицита предложений по жилью.

Стасишин «Но то, что ставил задачей президент, выяснить, был ли картельный сговор, по официальной позиции ФАС, его нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Путин поручил ФАС к 15 мая разобраться и разъяснить, почему в регионах России растут цены на жильё.

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