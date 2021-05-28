Москва, , 16:20 — REGNUM То, что Минэкономразвития РФ выступило против того, чтобы на экспорт меди и алюминия могли быть наложены ограничения, производит впечатление лоббизма со стороны российских застройщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«В свое время металлургия в РФ была не очень развита, и у нас основным источником доходов была нефть, а металлы жили по своим законам и не очень активно занимались выходом на внешние рынки, — сказал Зубец. — И нефтяные компании пользовались поддержкой со стороны государства. А металлурги — нет. И российское правительство решило, что оно не вмешивается в дела металлургических компаний. А нефтяные компании находятся под жесткой опекой правительства. Но сегодня, когда мы говорим о запрете экспорта меди и алюминия, правило о невмешательстве правительства в деятельность предприятий цветной металлургии нарушается. И тогда у металлургов возникает вопрос: если вы запрещаете нам экспортировать продукцию по мировым ценам (считается, что зеленая энергетика приведет к резкому спросу на цветные металлы), то будете ли вы нас поддерживать, когда мировые цены на металлы упадут?»

Иными словами, как пояснил Зубец, речь идет об изменении правил игры, к чему российское правительство, судя по всему, не готово.

«Кроме того, и по меди, и по алюминию РФ сильно зависит от внешнего рынка. И если на внешнем рынке эти цены ползут вверх, то запрет на экспорт цветных металлов не может компенсировать зависимость от внешнего рынка. И цена металла на внутреннем российском рынке будет расти, — сказал Зубец. — А правительство не готово брать на себя ответственность по поддержке предприятий цветной металлургии в случае ухудшения конъюнктуры мирового рынка. И даже если мы введем запрет на экспорт цветных металлов, то это не снизит нашу зависимость от мировых рынков».

Как полагает Зубец, за возражениями министерства экономического развития РФ стоят российские застройщики, которые оказались вынуждены больше платить за медные и алюминиевые провода.

«Соответственно, возникает инициатива сделать так, чтобы медь на рынке не дорожала, за счет блокирования экспорта медной продукции, что должно привести к снижению цен. Скорее всего, это проявление лоббизма», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с запретом на экспорт металлов высказался экономист Олег Каленов.

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