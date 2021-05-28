Казань, , 16:26 — REGNUM В Татарии в ближайшие сутки синоптики предупреждают об ухудшении погоды. По информации Гидрометцентра РТ, утром и днем 29 мая в республике местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 22 м/с. Локально возможен град. Температура воздуха ночью составит +8.+13˚. Максимальная температура воздуха днем +26.+31 градус.

В воскресенье, 30 мая местами по республике пройдет краткровременный дождь, возможен локально град. Температура воздуха ночью поднимется до +18 градусов, днем — от +22 до +27˚.

ИА REGNUM напоминает, в Воронежской области 29 мая прогнозируются неблагоприятные погодные условия, ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах порывы ветра 15−20м/с.

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