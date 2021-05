Токио, , 16:18 — REGNUM В разработке находится сиквел игры Bloodstained: Ritual of the Night. Об этом 28 мая сообщает «Игромания».

Информация о создании сиквела появилась в последней презентации конгломератаDigital Bros для инвесторов. Издатели остались довольны продажами первой части и её оценками от профильной прессы.

Напомним, что созданием Bloodstained: Ritual of the Night занимался японский геймдизайнер Кодзи Игараси. При разработке проекта он вдохновлялся одним из своих прошлых хитов — Castlevania: Symphony of the Night.

