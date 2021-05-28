Москва, , 16:17 — REGNUM Необходимо устранить лазейки в законодательстве, позволяющие плательщикам алиментов уходить от выплат, считает управляющий партнёр МКА «Рубикон» Виктория Шевцова.

Эксперт прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM планируемое ужесточение законодательства по выплатам алиментов. По её мнению, проблема частичной неуплаты либо задержки выплат является актуальной и не раскрытой на законодательном уровне в полной мере.

«Требует кардинальных изменений работа судебных приставов, так как совершенно не отрегулировано взаимодействие госструктур между собой, и порой приставы не имеют никаких возможностей разыскать, например, автомобиль для его принудительного изъятия. Всё это ложится на плечи взыскателя. Требуется принудительно трудоустраивать алиментоплательщиков на работу, дабы они не пользовались лазейкой в законодательстве и числились безработными, либо собственники фирм не находились в неоплачиваемом отпуске», — сказала Шевцова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство подготовило поправки в законодательство, затрудняющие уход от ответственности неплательщиков алиментов.

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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