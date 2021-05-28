Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку в связи с травмированием 12-летнего школьника в парке развлечений «Диво остров». Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже установлено, что 16 мая 2021 года мальчик прокатился на аттракционе «Большая русская горка», в результате чего получил травму позвоночника. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, по данным СМИ, ребенок почувствовал боль сразу же после катания, но ее причину смогли установить лишь через несколько дней. Медики выявили компрессионный перелом позвоночника, из-за чего мальчика 23 мая пришлось госпитализировать, а затем его выписали на долечивание.

Свою проверку по факту случившегося проводит прокуратура Петербурга.

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