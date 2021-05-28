Подгорица, , 16:09 — REGNUM Компания Crnogorski Telekom установил первые базовые станции 5G в нескольких городах в Черногории, что сделает компанию первым оператором в стране, организовавшим тестирование сети 5G в реальных условиях, то есть в нескольких городах и на среднем диапазоне 2,1 ГГц.

«Telekom проактивно работает над тем, чтобы предоставить своим клиентам доступ к сети 5G, более высокие скорости и превосходное взаимодействие с пользователем еще до того, как будут созданы условия для внедрения сети 5G на всей территории страны и на полную мощность. Напоминаем, что Черногория все еще ждет нормативных и технических условий для внедрения сети 5G на государственном уровне, когда частоты 3,5 ГГц будут доступны операторам через аукцион спектра», — констатирует Telekom.