Электросталь, Московская область, , 16:19 — REGNUM На скамье подсудимых в скором времени может оказаться участковый сотрудник полиции из подмосковной Электростали. Стража порядка подозревают в присвоении недвижимости пожилых жителей города, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов действовал по следующей схеме: подсылал к престарелым жителям Электростали женщин, которые были с ним в сговоре. Те в свою очередь соблазняли и спаивали пенсионеров, после чего мужчины переписывали на них свою недвижимость.

«Одна из дам подкатила к 73-летнему дедушке, поселилась у него, вышла за него замуж и сделала себе «подарок на свадьбу» — оформила дарственную на квартиру. После этого мужа закрыли дома и спаивали спиртом. Сейчас с ним работают наркологи и психологи», — сказано в сообщении.

Отмечается на данный момент все участницы предполагаемой банды, за исключением одной женщины, признали свою вину.

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