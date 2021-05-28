Луганск, , 16:06 — REGNUM Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за минувшую неделю 15, сообщил 28 мая журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

На Дебальцевском направлении украинские боевики атаковали районы сёл Логвиново и Лозовое из автоматических станковых и подствольных гранатомётов.

На Попаснянском направлении — районы Золотого-5 и посёлка Молодёжное, обстрел вёлся из гранатомётов различных типов и стрелкового оружия. Районы сёл Берёзовское и Калиново-Борщеватое ВСУ обстреляли из автоматических станковых гранатомётов и ручных противотанковых гранатомётов.

На Славяносербском направлении украинские боевики обстреляли район населённого пункта Фрунзе, два раза атаковали район населённого пункта Желобок и один раз — район населённого пункта Донецкий. Применялись РПГ, АГС и стрелковое оружие.

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