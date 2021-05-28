Джакарта, , 16:05 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан совершил рабочий визит в Южную Корею с целью укрепления экономического сотрудничества между двумя странами в различных областях, сообщает Antara.

Во время визита индонезийский министр встретился с несколькими южнокорейскими компаниями, такими как Hyundai, LG Energy Solution и SK, которые привержены сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Индонезийская делегация также встретилась с министром окружающей среды Южной Кореи, чтобы обсудить сотрудничество в области изменения климата.