Нант, Франция, , 16:06 — REGNUM Во Франции скончался мужчина, напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом. Как сообщает Le Journal de Saône-et-Loire, подозреваемый умер во второй половине дня от ран, полученных в перестрелке с полицией при его задержании.

«Спасатели не смогли его реанимировать», — пишет издание.

Известно, что нападавший страдал психическим расстройством. Ему было около 40 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на сотрудницу полиции было совершено утром 28 мая в полицейском участке во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Неизвестный с холодным оружием серьёзно ранил женщину-полицейского.

После нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Позднее его удалось задержать. При задержании были ранены трое полицейских, также ранения получил и сам преступник.

О возможных мотивах преступления не сообщается.