Манчестер, Великобритания, , 16:04 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено провернуть обмен вратарями с мадридским «Атлетико». Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа отправится к «матрасникам», Ян Облак — к «манкунианцам». Об этом 28 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Давид Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» 1 июля 2011 года за 20 миллионов евро. Текущее соглашение испанца с «красными дьяволами» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Давид Де Хеа принял участие в 26-ти матчах, в которых пропустил 32 гола и выдал 9 «сухарей».

Вратарь «матрасников» Ян Облак пропустил лишь 25 мячей в 38-ми играх. Уверенная игра голкипера помогла «Атлетико» впервые за семь лет одержать победу в испанской Примере.