Пенза, , 16:06 — REGNUM За медицинской помощью в Пензенской области с начала сезона активности клещей обратились 753 пострадавших, что больше показателя прошлой недели на 176 человек. Из общего числа пострадавших 213 — дети до 14 лет.

Акарицидной обработкой охвачено свыше 64 гектаров на территории 63 объектов, в том числе 40 га территории летних оздоровительных учреждений.

На зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 589 клещей, снятых с людей. В 73 из них обнаружены возбудители заболевания, сообщает 28 мая пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 21 по 27 мая случаи присасывания клещей были зафиксированы на всей территории Красноярского края. Из 1441 зарегистрированного пострадавшего 326 — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 4696 случаев присасывания.

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