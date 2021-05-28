Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 16:01 — REGNUM На Ямале жители города Лабытнанги жалуются на проблемы с записью на приём к узкому специалисту и на ультразвуковое исследование в городской поликлинике. Их негодование отражено в паблике «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

Критика в адрес местного здравоохранения началась с поста местной жительницы. Женщина сообщила, что уже два месяца ждёт своей очереди на УЗИ по направлению от онколога.

«А если развивается страшная болезнь и теряется драгоценное время, которое должно быть потрачено на лечение? Просто непонятно, почему в нашей поликлинике не могут наладить нормальную работу с этим элементарным исследованием? Это ведь не аппарат МРТ, неужели он стоит баснословных денег? В общем, как-то грустно всё с медициной в нашем городе», — пишет горожанка.

Женщине посоветовали написать в группу регионального депздрава. После нескольких гневных комментариев автора поста и ещё одну жалобщицу пригласили на обследование в поликлинику. Люди возмущены, неужели на УЗИ сразу через департамент здравоохранения ЯНАО необходимо записываться?

«Месяц жду звонка от кардиолога, чтобы сделать УЗИ сердца и поставить холтер», — сообщила другая жительница Лабытнанги.

«В связи с тем, что имеющиеся в наличие мониторы для суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру выработали свой ресурс и пришли в негодность, закуплены новые мониторы. В настоящее время проблема задержки проведения исследований решается», — ответили в ветке обсуждения представители ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».