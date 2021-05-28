Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по случаю отмечаемого в эти дни 318-летия со дня основания города, поделился местом, которое для него лично является особенно значимым в Северной столице, и объяснил, почему.

Стрелка Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

«У меня есть свое «место силы» — стрелка Васильевского острова. Когда тяжело, когда устал, приходишь туда, становишься посередине, чтобы два рукава Невы текли мимо. Стоишь так несколько минут и становишься другим человеком. Такой заряд бодрости, энергии», — поделился Беглов на своей странице в соцсети.

Он добавил, что не перестаёт восхищаться Петербургом, к красоте которого «невозможно привыкнуть», даже находясь на посту губернатора.

«Казалось бы, должна возникнуть своего рода профдеформация, когда в рутине перестаешь замечать окружающее тебя великолепие. Но не в Петербурге. Петербург — это исключительный город», — подчеркнул Беглов.

Он предложил подписчикам своей страницы составить путеводитель по неформальным достопримечательностям Петербурга в комментариях к этой записи.