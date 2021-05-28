Бишкек, , 15:57 — REGNUM Непонятно, каким образом Бишкек собирается компенсировать потери, в случае проигрыша в суде, — казахстанский политолог Замир Каражанов прокомментировал ИА REGNUM ситуацию вокруг золоторудного месторождения «Кумтор» в Иссык-Кульской области.

Эксперт отметил, что «Киргизия уверенно заявляет, что выиграет судебные разбирательства у канадских инвесторов. Вероятно, их уверенность на чем-то базируется… И лучше бы это было так, ведь иначе Бишкек превратит одно из немногих работающих и прибыльных предприятий страны в одну большую проблему».

Казахстанский эксперт сомневается в словах киргизской стороны, что она «имеют неопровержимые доказательства своей правоты и готова доказывать ее в арбитражном суде».

»Как показала практика Киргизия оказывалась не слишком удачлива, когда дело касалось иностранных проектов и иностранных инвесторов. Ситуация с «Кумтором» осложняется еще и тем, что остановка работы на этом объекте очень больно ударит по бюджету республики. И до сих пор непонятно, каким образом Бишкек собирается компенсировать эти потери, в случае неблагоприятного исхода судебного процесса для Киргизии», — сказал Каражанов.

По мнению политолога, возможности переговоров еще не упущены, сторонам необходимо решить дело миром.

«В этом деле очень высокие ставки. Можно выиграть, но можно и все проиграть. Особенно неприятно в этой ситуации, что она рикошетом ударит по другим иностранным проектам в горнодобывающей отрасли Киргизии. Иностранные инвесторы понимают, что в связи с разбирательствами вокруг «Кумтора» их риски возрастают. Это значит, что они захотят каким-то образом подстраховаться и компенсировать их. Как правило, это значит снижение расходов производства и максимальное выкачивание прибыли», — отметил эксперт.

После гарантий безопасности, о которых говорил президент Киргизии Садыр Жапаров, конфликт вокруг «Кумтора», по мнению политолога, «удивителен и нелогичен».

«Если мы касаемся правового аспекта, то тут тоже очень много вопросов. Ситуация больше напоминает время, когда какие-то действия основываются не на законах, а исключительно на силе».