Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным сотрудника частного охранного предприятия, избившего человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что работник ЧОП «АГИС-Урал» причинил другому мужчину тяжкий вред здоровью. Чоповец предпринял попытку задержать гражданина, который пил спиртное на охраняемой территории и пытался покинуть её.

Сотрудника ЧОП признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, повлекшее тяжкие последствия). Мужчине дали три года колонии общего режима и запретили работать в сфере частной охранной деятельности два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завели дело на людей, избивших прохожего в центре города.

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