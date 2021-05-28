Ташкент, , 15:56 — REGNUM Двое браконьеров в узбекистанском Каракалпакстане напали на инспекторов национального природного парка «Южный Устюрт». Об этом заявил начальник главного управления биоразнообразия и охраняемых природных территорий государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Абдурашид Садыков, сообщает издание «Газета.uz».

24 мая четыре инспектора выехали в рейд к Устюртской равнине в Кунградском районе Каракалпакстана. Днем они встретили двух браконьеров, которые ехали на мотоцикле, и начали преследование.

Через некоторые время один из браконьеров бросил свой транспорт и пересел на другой мотоцикл с люлькой. Мужчина достал ружье и стал угрожать инспекторам, которые продолжили преследование, сохраняя дистанцию.

Еще через некоторое время браконьеры стали сбрасывать убитых джейранов. После чего оба мотоцикла остановились, и один из злоумышленников стал угрожать второму, наставив на него ружье. Инспекторы, опасаясь за жизнь сообщника, развернулись и уехали.

По пути госслужащие собрали выброшенные туши животных и сообщили руководству парка о случившимся. Вечером этого же дня на место выехали полиция и природоохранная прокуратура, которая ранним утром 25 мая обнаружила один из мотоциклов. Транспортное средство было конфисковано.

Позднее один из экипажей обнаружил второй мотоцикл. Однако к инспекторам вышли браконьеры и стали угрожать ружьем. Один из них сел в служебный автомобиль и, наставив оружие, заставил ехать в поселок.

Не доехав до места, злоумышленники остановили автомобиль, сожгли свои мотоциклы, проткнули колеса и забрали телефоны инспекторов. Госслужащие добрались до населенного пункта и сообщили правоохранителям. Позднее злоумышленники были задержаны.

Садыков сказал, что природоохранная служба уже подняла вопрос о повышении статуса инспекторов для предоставления оружия и других дополнительных средств, необходимых для задержания.