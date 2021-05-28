Ульяновск, , 15:55 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о жаре. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии отмечают, что днём 29 мая в регионе ожидается +30…+31 градус. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Спасатели призывают жителей по возможности ограничить пребывание днём на солнце, рекомендуя выходить на прогулку утром до 10:00 или вечером после 16:00.

Напомним, что по 31 мая в лесах Ульяновской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальной погоды в Сурском районе Ульяновской области произошло нашествие чёрной мошки (гнус).

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