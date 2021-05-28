Москва, , 15:57 — REGNUM В настоящее время распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии и в результате ее последствий умирают намного чаще, чем от COVID-19. Об этом 28 мая заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

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«От ожирения сегодня умирает на порядок больше людей, чем от ковида, допустим. Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением <…> на Земле умирают десятки миллионов людей», — сказал он.

Также врач уточнил, что в числе заболеваний, причиной которых может быть избыточный вес, рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты. При этом Мясников добавил, что из 70 миллионов ежегодных смертей в мире большая часть вызвана болезнями, которые связаны именно с ожирением.

Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день 47% населения планеты имеет избыточный вес и десятая часть населения мира страдает от ожирения.

При этом телеведущий пояснил, что для контроля массы тела существует специальный показатель — индекс массы тела, и в случае, если его значение выше 25, то у человека имеется лишний вес.

Помимо того, Мясников перечислил болезни, которые вызывают избыточную массу тела человека.

«Гипотериоз, снижение функций щитовидной железы приводит к избыточному весу. Синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, у женщин растут усы, там идет резистентность к инсулину. <…> Избыток стероидных гормонов тоже ведет к набору лишнего веса», — указал он.

Вместе с тем врач добавил, что депрессия и лечение диабета некоторыми препаратами тоже могут способствовать появлению лишнего веса, однако подчеркнул, что в 99% случаев необходимо искать причины набора веса в принципах питания, закладывающихся в детском возрасте.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что один из самых популярных у жителей России продуктов питания — колбаса — таит в себе смертельную опасность.