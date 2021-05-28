Амстердам, , 17:32 — REGNUM В Сети появился сервис для создания мемов с помощью изображений художников эпохи Средневековья. Об этом 28 мая сообщает издание Elle Girl.

По данным издания, проект по созданию «средневековых мемов» запустила Национальная библиотека Нидерландов. При этом пользователи сервиса могут не просто создать смешную картинку с помощью одной из предложенных гравюр, но и узнать, что на ней изображено.

Добавим, что пользователи Сети уже несколько лет создают мемы из картин средневековых художников. Дело в том, что зачастую гравюры того времени изображают жестокие нравы и привычки людей, поэтому эти мемы получили название «Страдающее Средневековье».

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