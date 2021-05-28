Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль днем 28 мая немного слабеет в парах с иностранными валютами на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Но стратегически в рублевых парах давно ничего не меняется. Присутствуют только легкие колебания курсов, но фундаментально все сохраняется без изменений.

Доллар торгуется по 73,67 руб. и остается балансировать в диапазоне 73,50−74,50 руб. Евро стоит 89,64 руб. и может торговаться в границах 89,50−90,50 руб.

Рыночные настроения сегодня нейтральные, нефть в небольшом плюсе и выглядит стабильной.

За неделю доллар никак не изменится в паре с рублем, отразив символические 0,05% снижения», — пояснила эксперт.

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