Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Депутатам парламента Грузии, входящим в отраслевые комитеты по экономике и окружающей среде, нужно провести заседание с участием членов правительства, чтобы изучить проект строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия). Об этом, как сообщает пресс-служба парламента, заявил лидер партии «Лело», депутат Мамука Хазарадзе на брифинге.

Он прокомментировал стычки между полицией и противниками строительства ГЭС, которые прошли в ночь на 28 мая.

«Да, её (ГЭС, — прим. ИА REGNUM) нужно строить, но не так, как сегодня, не на фоне баррикад, не на фоне насилия и противостояния, — сказал Хазарадзе. — Проект должен быть ориентирован на окружающую среду и реализован на высоком международном уровне».

Лидер «Лело» отметил, что активные протесты против строительства Намахваньской ГЭС, а также то, что многие проекты, направленные на обеспечение энергонезависимости Грузии, не реализованы, является признаком того, что правящая партия «Грузинская мечта» «не управляет процессами».

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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