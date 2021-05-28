Липецк, , 15:51 — REGNUM Ветеранов и военнослужащих с Днём пограничника поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 28 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Глава области принял участие в торжественном митинге, состоявшемся в сквере Пограничников.

Игорь Артамонов поздравил пограничников Пресс-служба администрации Липецкой области

«Это святой праздник для меня и для всех, кто служил на границе. Прошло много лет, но чувства в этот день всегда особенные. Я вижу, что многие из вас сегодня пришли с детьми. Это хороший пример. Спасибо, что учите молодое поколение любить Родину», — сказал Игорь Артамонов.

Глава администрации региона также возложил цветы к памятному знаку «Пограничникам всех поколений».

Игорь Артамонов служил на финской границе, на заставе «Вента» Ребольского погранотряда Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.

«Финская граница — это далеко не курорт, сплошные болота, холод, бездорожье. Но это закаляет, дисциплинирует. Армейские уроки я по сей день использую в жизни и работе. Это, прежде всего, дисциплинированность и обязательный контроль исполнения поручений», — рассказал глава региона журналистам.