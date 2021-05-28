Орск, Оренбургская область, , 15:51 — REGNUM В Орске Оренбургской области полиция по горячим следам задержала мужчину, похитившего 11-месячного ребенка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Информация о похищении мальчика поступила в дежурную часть. Как выяснилось, к 20-летней орчанке пришел бывший сожитель. Во время ссоры 22-летний мужчина забрал у матери 11-месячного сына и скрылся. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

На поиски отца с ребенком был ориентированы наружные службы и личный состав орской полиции. В течение 40 минут похититель был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Ребенок передан матери. По данным ведомства, жизни и здоровью мальчика угрозы нет.