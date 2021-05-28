Чеджу, Южная Корея, , 15:56 — REGNUM С 31 мая на южнокорейском острове Чеджу, являющимся самым популярным местом отдыха в стране, вводится второй уровень социального дистанцирования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, повышенный уровень социального дистанцирования будет действовать на протяжении двух недель.

Известно, что Чеджу стал третьим регионом в стране за пределами столичного региона, в котором будет действовать второй уровень социального дистанцирования. Второй уровень также введён в городе Чхунчхон провинции Канвондо и городе Ульсан.

Отмечается, что на протяжении последней недели на острове выявляют в среднем 12,6 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности на Чеджу выявлено 1002 случая заражения. В 15% случаев пути заражения выявить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 587 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 138 898.

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