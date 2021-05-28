Рига, , 15:51 — REGNUM Сезон латвийской клубники официально открыт: на Рижском центральном рынке появилась местная продукция. Об этом сообщил rus.tvnet.lv, отметив, что местная клубника является очень дорогим удовольствием.

По уверению представителей Центрального рынка, латвийская клубника идет нарасхват, хотя за один килограмм такого продукта придется выложить 15 евро. Клубника сорта Tray продается на рынке в упаковке по 200 грамм за 3 евро. Именно такая упаковка и раскупается активнее всего.

Сезон местной клубники продлится до середины июля.

Также сообщается, что на территории и в павильонах Рижского центрального рынка посетителям и продавцам необходимо соблюдать требования безопасности по ограничению коронавируса COVID-19: обязательно использовать маски для лица, соблюдать дистанцию в два метра и регулярно мыть, и дезинфицировать руки.