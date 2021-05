Таллин, , 15:50 — REGNUM В Таллине 28 мая начал работу круглый стол НАТО — Европейский союз, одной из тем которого заявлено «повышение осведомленности молодежи о политике безопасности».

Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на организаторов мероприятия — Эстонское общество НАТО. Подобная встреча уже девятая за последнее время.

Главными темами мероприятия названы глобальная безопасность во время пандемии коронавируса, а также борьба НАТО и ЕС с дезинформацией. Запланирован также отдельный тренинг участников «круглого стола» по моделированию работы Североатлантического совета (NAC).

Перед собравшимися выступят директор секретной службы МИД Эстонии Марге Мардисалу-Кахар, глава Эстонской школы дипломатов Эркке Нымм, депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, полковник Пеэтер Тали из Центра стратегической коммуникации НАТО, журналист Хольгер Роонемаа и другие официальные лица.

Теме «борьбы с дезинформацией» посвящена дискуссия «Эпоха дезинформации — что это такое и что с этим могут сделать ЕС и НАТО» (The age of disinformation — what is and can be done about it by EU and NATO).