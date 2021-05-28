Белгород, , 15:53 — REGNUM В Белгородской области 28 мая подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 114 пациентов, один человек скончался. На вакцинацию от COVID-19 записались 4 462 добровольца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 38 607 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 34 203 жителей. Продолжают лечение в стационарах 943 пациента, амбулаторно — 2774 человека. На самоизоляции находятся 10 182 белгородца. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 687 пациентов.

Двукратные прививки от COVID-19 получили уже 218 416 человек. В целом на вакцинацию подано 294 547 заявок.