Белград, , 15:53 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич Россию за поставки вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила 28 мая пресс-служба сербского лидера.

«Вучич принял сегодня посла РФ (Александра) Боцан-Харченко и поблагодарил за доставку новой партии вакцины «Спутник V», которая сразу включается в процесс вакцинации в нашей стране», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович заявил, что производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» сербским институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» одобрено исследовательским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить российский препарат «Спутник V».

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