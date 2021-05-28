Белград, 28 мая 2021, 15:53 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич Россию за поставки вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила 28 мая пресс-служба сербского лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович заявил, что производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» сербским институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» одобрено исследовательским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»
Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить российский препарат «Спутник V».
Читайте также: Сербия запустила производство российской вакцины «Спутник V»