Москва, , 15:49 — REGNUM Большинство автомобилистов в Москве (60%) знакомы с инициативой столичного департамента транспорта ввести «народный каршеринг», приводит данные ИХ «Ромир».

Положительно относятся к сервису 34% автолюбителей, отрицательно — 33%, нейтрально — 33%. Не слышали о «народном каршеринге» 40% опрошенных.

Готовы пользоваться «народным каршерингом» 58% автовладельцев. При этом подавляющее большинство (89%) сами не желают сдавать свой автомобиль в данный сервис.

Опрос проведен в апреле 2021 года. Опрошены 750 жителей Москвы старше 18 лет, имеющие водительские права.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Санкт-Петербурге планируют запустить новый проект «Народный каршеринг» — сервис позволит частным лицам сдавать свои и брать в аренду личные автомобили других автолюбителей.

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