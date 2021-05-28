Таллин, , 15:48 — REGNUM Отсутствие массового иностранного туризма, вызванного ограничениями в связи с коронавирусом, вынудило власти столицы Эстонии все активнее работать с внутренними туристами. Об этом сообщила stolitsa. ee, отметив, что стартует кампания «Открой Таллин!», в ходе которой жителей Эстонии приглашают принять участие в разнообразных летних культурных мероприятиях столицы.

«Больше года мы живем в условиях новой эры в истории человечества, эпидемия коронавируса оказала серьезное воздействие на весь мир», — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу.

По его словам, туристическая индустрия является для Эстонии крупнейшим сектором экономики, который получил серьезный удар, поскольку того потока туристов, который все привыкли видеть на улицах Таллина, не будет и в 2021 году.

С целью поощрения внутреннего туризма мэрия Таллина решила поддержать местное предпринимательство. «Мы сотрудничаем с отелями и можем предложить дополнительный бонус тем, кто остановится на ночевку в Таллине: 22 городских гостиницы дают возможность забронировавшим в отеле две ночи подряд получить третью ночь бесплатно», — заявил таллинский вице-мэр.

Размещение можно будет бронировать с 1 по 14 июня на все лет. Каждый из забронировавших две ночи подряд получит от Таллина бесплатно Tallinn Card 24h, с помощью которой можно посетить почти все крупнейшие городские достопримечательности.

Кампания «Открой Таллин!» проходит третий год подряд.