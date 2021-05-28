Рига, , 15:45 — REGNUM Проходящий в Латвии Чемпионат мира по хоккею с шайбой производит на специалистов и экспертов не самое лучшее впечатление. Такое мнение в интервью delfi. lv высказал бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Киров Липман.

«Спортивный уровень турнира очень низкий. Но я знал, что так будет. Знал, что это будет самый слабый из всех чемпионатов, в которых Латвия принимала участие», — заметил он. Этим он объясняет и выступление фаворитов турнира, которые потерпели ряд сенсационных поражений.

Так, по его словам, «Канада на этом турнире — это просто какой-то кошмар. Когда еще такое было (Канада впервые в истории мировых первенств проиграла все три стартовых матча — ИА REGNUM)? Россияне тоже умудрились проиграть словакам». Поэтому он затруднился с ответом на вопрос «кто является фаворитом турнира?».

«Скажу, как есть — на данный момент у меня нет ответа, кто главный фаворит. Должно пройти еще какое-то время, чтобы в этом вопросе появилась ясность», — считает бывший руководитель латвийского хоккея.