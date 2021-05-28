Новый Некоуз, Ярославская область, 28 мая 2021, 15:45 — REGNUM В селе Новый Некоуз Ярославской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Соглашение о строительстве заключено между правительством региона и фондом поддержи социальных инициатив ПАО «Газпром». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Земля под ФОК площадью 17 501 квадратный метр предоставляется в аренду на 5 лет без проведения торгов.
В спорткомплексе предусмотрены универсальный спортивный зал для проведения групповых тренировок по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также зал для занятий единоборствами. Новый ФОК должны будут достроить в 2023 году.
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