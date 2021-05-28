Новый Некоуз, Ярославская область, 28 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В селе Новый Некоуз Ярославской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Соглашение о строительстве заключено между правительством региона и фондом поддержи социальных инициатив ПАО «Газпром». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Некоуз

Земля под ФОК площадью 17 501 квадратный метр предоставляется в аренду на 5 лет без проведения торгов.

Уверены, новый комплекс даст возможность привлекать молодежь к физкультуре и спорту, а также создаст условия для занятий и старшему поколению, способствуя выполнению задач нацпроекта «Демография», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В спорткомплексе предусмотрены универсальный спортивный зал для проведения групповых тренировок по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также зал для занятий единоборствами. Новый ФОК должны будут достроить в 2023 году.