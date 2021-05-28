Рига, , 15:43 — REGNUM Профессиональное хоккейное сообщество Латвии категорически против включения спорта местными политиками и общественными деятелями в грязные игры.

Тем более, во время домашнего Чемпионата мира по хоккею с шайбой и достойного выступления национальной сборной. Такое мнение в интервью delfi. lv высказал бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Киров Липман.

«Я категорически против таких мер — замены флагов, дисквалификаций. Это неправильно», — заявил он.

Липман отметил, что демонстративная замена флага страны-участницы была бы уместной, если бы сама Белоруссия приняла новую символику: «Если бы сейчас официально объявили, что у Беларуси теперь новый флаг, то тогда надо было менять, а сейчас… Нравится нам или нет, хорошая это страна или плохая, у нее есть своя государственная символика».

Исключение сборной Белоруссии из чемпионата он также назвал «опасным ходом»: «Мне вообще кажется неправильным, что спортсменов наказывают за грехи политиков — так же, как и за все допинговые дела, из-за которых теперь не ставят гимн России, а хоккеисты не могут надевать свою форму».