Москва, , 15:44 — REGNUM В сфере потребительского кредитования Центробанк должен руководствоваться экономическими методами регулирования, а не административными. Об этом на съезде Ассоциации банков РФ заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

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Он раскритиковал решения главного финансового регулятора об ограничении банков на выдачу кредитов ради избежания чрезмерной закредитованности населения. По его словам, переход к административным методам в этом вопросе может создать опасный прецедент пагубного вмешательства государства в естественные экономические процессы.

«Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жёстко административным», — подчеркнул Костин.

В качестве примера Костин привёл инициативу Федеральной службы исполнения наказаний.

«Сейчас вот ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАС. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране», — подчеркнул банкир.

Костин подчеркнул, что было бы лучше, если бы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, которые, по его словам, достаточно много, а не «прибегал к широкому спектру административных ограничений».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте депутаты Игорь Дивинский («Единая Россия») и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») внесли в Госдуму РФ законопроект, лимитирующий число выдаваемый кредитов и микрозаймов. ЦБ наделяется полномочиями по установлению на основании решения Совета директоров Банка максимальной допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов определённого вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Положения законопроекта применяются в отношении кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением ипотеки, автокредитов и кредитов на финансирование по договору участия в долевом строительстве.