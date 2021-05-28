Москва, , 15:41 — REGNUM В декларациях о доходах военных и гражданских служащих министерства обороны РФ и членов их семей, обнародованных вечером 27 мая, не оказалось данных о доходах заместителей главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Об этом 28 мая сообщает РБК.

Также сведения о доходах замов главы Минобороны РФ, которых у него насчитывается 12, убраны в декларациях о доходах с 2017 года.

Отмечается, что в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны пояснили, что в связи с изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не были опубликованы.

Кроме того, согласно данной декларации, наиболее богатым из отчитавшихся публично сотрудников Минобороны стал Андрюшин А.А., доход которого составил 38,5 млн руб. и должность которого не указана. Также в его пользовании вместе с супругой и несовершеннолетними детьми указываются квартиры площадью 30,7 кв. м и 59,1 кв. м.

Второй по уровню доходов в Минобороны РФ стала руководитель департамента строительства Минобороны Марина Балакирева, которая заработала за год 34,9 млн рублей и также является владелицей четырех квартир машиноместом и долей в еще одной квартире. В тоже время ее супруг является владельцем двух земельных участков общей площадью 3090 кв. м, автомобилем Toyota Rav 4 и прицепом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты муниципалитета Ярославля обнародовали декларации о доходах за 2020 год, доходы большинства народных избранников упали.