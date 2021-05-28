Уфа, , 15:44 — REGNUM Твердые коммунальные отходы продолжают тлеть на полигоне в районе посёлка Новые Черкассы в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба министерства природопользования по региону.

Сообщается, что это приводит к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. В настоящий момент с тлением ведут борьбу 30 работников МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», четыре пожарных расчёта пожарной части, шесть поливомоечных машин, пять самосвалов, которые отсыпают грунт, чтобы изолировать очаги горения.

Отмечается, что специалисты установили передвижной насос высокого давления, чтобы оперативно заправлять пожарные машины и поливать полигон.

По словам чиновников, площадь тления на полигоне сократилась с 80 до 30 кв. метров.

Сообщается, что специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха около поселка Новые Черкассы.

«Имеются превышения максимально разовой концентрации по некоторым веществам. На сегодняшний день на качество воздуха в Уфе накладываются 3 фактора: тление на полигоне, выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта, и неблагоприятные метеорологические и погодные условия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чиновники просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Уфы стали жаловаться на «химический запах» в Орджоникидзевском, Советском, Октябрьском и Калининском районах города. Специалисты установили, что запах распространился в результате тления мусора на полигоне ТБО в Уфимском районе в с. Черкассы.