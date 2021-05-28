Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мушвига Алиева, который наехал на подростка, сделавшего ему замечание за объезд дорожного затора по тротуару. Об этом 28 мая сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Днем 14 мая Алиев за рулем автомобиля BMW пытался объехать пробку на шоссе Революции, но был замечен 17-летним юношей. Молодой человек попытался пресечь грубое нарушение ПДД, перегородил водителю путь и начал снимать происходящее на камеру своего мобильного телефона. Алиев вышел из машины и начал угрожать подростку, выхватил телефон из рук, отбросил его в сторону, а затем попытался наехать на молодого человека, но тот успел отскочить. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как выяснили правоохранительные органы, на момент инцидента Алиев уже был лишён водительского удостоверения. За последнее три года он более 75 раз совершал административные правонарушения в сфере дорожного движения, передвигался на различных транспортных средствах, не принадлежащих ему на праве собственности, без права управления такими средствами и с нарушением скоростного режима. Как установлено, Алиев не имеет постоянного источника доходов и не учится. Им были предприняты попытки скрыть следы и орудия преступления, в частности, автомобиль BMW уже продан им неустановленному лицу. Ко всему прочему мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«Образ жизни и социального поведения Алиева свидетельствует о неуважении им общепринятых в обществе норм и порядков, — привели в ОПС позицию следствия. —Может попытаться скрыться от органов следствия и суда».

Несмотря на то, что Алиев и его защитник просили избрать домашний арест, суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2021 года.

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