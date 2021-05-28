Москва, , 15:39 — REGNUM Дефицит в РФ квалифицированных рабочих рук может усугубиться при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя рассуждения министра труда и социальной защиты РФ о предпосылках к введению «четырехдневки».

"У нас дефицит квалифицированных рабочих рук, что лишь усугубится при переходе к четырехдневной рабочей неделе, — сказал Ордов. — Чудес не бывает, и дополнительные деньги на зарплаты от решения Минтруда у компаний не появятся, поэтому говорить о росте доходов можно только через призму роста производительности, а этот показатель лучше увеличивать не на бумаге, а за счет использования современных технологий и интенсификации труда».

Как полагает Ордов, возможно, успешным мог бы стать эксперимент по переходу к короткой трудовой неделе и введению незначительного базового дохода, что позволило бы малообеспеченным гражданам сохранить свой уровень доходов.

«Но готово ли правительство расходовать государственные средства на подобные программы сокращения потенциала «дешевой» рабочей силы, которая позволяет компаниям не задумываться об автоматизации и росте производительности?» — риторически поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал о том, возможно ли в РФ введение четырехдневной рабочей недели.

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