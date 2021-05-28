Симферополь, , 15:38 — REGNUM Фрагмент видео совещания по строительной отрасли Крыма, на котором из «шкафа-купе» выглядывает человек, истолкован ошибочно. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Ранее в сети появилось видео совещания по реализации инфраструктурных проектов, которое проводил глава Крыма Сергей Аксёнов. В ходе доклада по видеосвязи министра транспорта региона Евгения Исакова на заднем фоне из «шкафа-купе» появляется человек.

«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, из рабочего кабинета вышел первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог Крыма, который «тоже должен был участвовать в совещании».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта министр культуры Крыма Арина Новосельская применила нецензурную лексику в ходе совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов.

Во время обсуждения сроков контрактов и их исполнения по объектам национальных проектов министр культуры в микрофон употребила смачную лексику. Сергей Аксёнов возмутился и поручил провести служебное расследование. Сама Новосельская тут же принесла извинения, объяснив свои эмоции тем, что у нее «отключилась машина».

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