Сочи, Краснодарский край, , 15:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с рабочим визитом, сообщили 28 мая в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Лукашенко сообщал, что планирует обсудить двусторонние отношения, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкции.

Кроме того, лидеры России и Белоруссии планируют обсудить дальнейшие шаги по интеграции в рамках Союзного государства, а также обменяются мнениями по международной тематике.