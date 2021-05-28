Белгород, , 15:54 — REGNUM Завершён капитальный ремонт Дворца культуры и спорта в Валуйках Белгородской области. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 130 млн рулей, сообщил 28 мая врио губернатора Вячеслав Гладков.

Дворец культуры в Валуйках построен более 30 лет назад. В 2020 году строители приступили к капитальному ремонту здания — полностью заменены внутренние инженерные сети, оконные блоки, системы электроснабжения, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, обновлён фасад. Из областного бюджета на эти цели выделили порядка 131 млн рублей. На открытии культурного учреждения побывал Вячеслав Гладков.

«Серьёзные ремонтные работы здесь ни разу не проводились. Надеюсь, что вложенные усилия окупятся, и мы сможем вовлечь как можно больше людей в занятия спортом, кружками и секциями, в том числе жителей близлежащих сёл», — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора.

На обустройство прилегающей территории Дворца культуры и спорта из областного бюджета выделят ещё 20 млн рублей. В учреждении работают более 100 клубных формирований, 19 коллективов, в которых заняты около двух тысяч жителей.