Белгород, 28 мая 2021, 15:54 — REGNUM Завершён капитальный ремонт Дворца культуры и спорта в Валуйках Белгородской области. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 130 млн рулей, сообщил 28 мая врио губернатора Вячеслав Гладков.
Дворец культуры в Валуйках построен более 30 лет назад. В 2020 году строители приступили к капитальному ремонту здания — полностью заменены внутренние инженерные сети, оконные блоки, системы электроснабжения, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, обновлён фасад. Из областного бюджета на эти цели выделили порядка 131 млн рублей. На открытии культурного учреждения побывал Вячеслав Гладков.
На обустройство прилегающей территории Дворца культуры и спорта из областного бюджета выделят ещё 20 млн рублей. В учреждении работают более 100 клубных формирований, 19 коллективов, в которых заняты около двух тысяч жителей.