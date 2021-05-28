Козельск, Калужская область, , 15:55 — REGNUM Памятник «Пограничникам всех поколений посвящается…» торжественно открыли 28 мая в селе Березичский стеклозавод Козельского района. Инициатива установки памятника принадлежит сотруднику козельского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитану полиции Денису Чукаеву. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Калужской области.

На открытии памятника «Пограничникам всех поколений посвящается…» в селе Березичский стеклозавод 40.rosguard.gov.ru

В церемонии приняли участие ветераны-пограничники, жители и гости села. Собравшиеся возложили цветы к памятнику.

«Место установки памятника выбрано не случайно. Село Березичский стеклозавод — это моя малая Родина, моего отца и его друзей-пограничников. Мы с отцом проходили срочную службу в пограничных войсках. Этот памятник — дань уважения и благодарности пограничникам всех поколений, защищавших рубежи родной земли», — отметил Денис Чукаев.

В 2020 году росгвардейцы обратились с ходатайством к администрации Калуги о закладке камня на месте будущего памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. Администрацией города принято решение о закладке камня в областном центре на пересечении улиц Генерала Попова и Фомушина на калужском Правобережье.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил защитников границ России с Днём пограничника