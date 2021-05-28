Москва, , 15:35 — REGNUM В России переход на четырехдневную рабочую неделю вызовет эффект домино прежде всего в госсекторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты Антона Котякова об отсутствии в РФ предпосылок к внедрению «четырехдневки».

"Вопрос о четырехдневной рабочей неделе не имеет отношения к министерству труда, так как это вопрос социальный и экономический, а Минтруд в лучшем случае оператор в этом вопросе, — сказал Ордов. — Многие даже не представляют, насколько значимые социальные и не только функции в нашем обществе заточены под пятидневную рабочую неделю, включая детсады, поликлиники и т. п. Переход на четырехдневную рабочую неделю вызовет эффект домино прежде всего в госсекторе».

Но главным, как подчеркнул Ордов, остается вопрос зарплат и доходов.

«Возможно ли сократить длительность рабочей недели, при этом не потеряв в доходах? При текущем состоянии экономики ответ скорее нет, чем да, — пояснил экономист. — Бизнес сегодня не в лучшей форме, поэтому рост расходов на оплату труда он не потянет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что российской экономике пока рано переходить на четырехдневную рабочую неделю.

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