Москва, , 15:35 — REGNUM Цены на лекарственные препараты в России в апреле 2021 года выросли на 1,24% по сравнению с мартом 2021 года, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

При этом в годовом выражении по сравнению с апрелем 2020 года лекарства подорожали 7,54%. С начала 2021 года стоимость лекарств в России увеличилась на 5,5%.

В ходе исследования были проанализированы цены на 67 основных лекарственных препаратов из 15 категорий (от простуды, обезболивающие, противовирусные и т. д.).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ИХ «Ромир», за 2,4 года (с января 2019 года по апрель 2021 года) лекарства в России подорожали почти на треть — на 31,5%.

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